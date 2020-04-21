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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафти

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      Курс рубля до долара / GettyImages

      Російський рубль через рекордне падіння ціни на нафту почав стрімко падати відносно до долара. Рубль подешевшав на майже півтора відсотка і відносно одного долара сягає 76, 6 за одиницю.

      Тим часом курс євро перевищив позначку у 83 рублі і виріс на 1,23%. Про це свідчать дані торгів Московської біржі станом на ранок 21 квітня, пише РБК.

      Раніше Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

      Російська валюта продовжує втрачати позиції на торгах у вівторок, слідуючи за цінами на нафту.

      20 квітня на ринках відбувся рекордний обвал цін на нафту. Сенсаційно знизилася ціна на американську сировину з Техасу WTI. Однак, крім неї в негативну область пішли і котирування нафти російської Urals. Вона подешевшала до мінус 3 доларів за барель.

      Обвал цін на нафту: коротко

      • У понеділок 20 квітня на торгах ціна на нафту WTI сягла негативної позначки.
      • Тобто перед виконанням контрактів власники нафти змушені були платити покупцям, щоб позбутися від сировини.
      • Серед причин: зниження попиту на нафту через коронавірус, надлишок запасів сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.
      • Обвал цін в негативну зону викликаний також загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК + так і не почалося.
      • Вже вранці 21 квітня нафта WTI подорожчала і вийшла за межі негативних значень: барель коштував 1,5 долара.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Обвал цін на нафту Нафта Євро Долар Гроші Новини Росії Курси валют
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