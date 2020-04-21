Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафти

Російський рубль через рекордне падіння ціни на нафту почав стрімко падати відносно до долара. Рубль подешевшав на майже півтора відсотка і відносно одного долара сягає 76, 6 за одиницю.

Тим часом курс євро перевищив позначку у 83 рублі і виріс на 1,23%. Про це свідчать дані торгів Московської біржі станом на ранок 21 квітня, пише РБК.

Раніше Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

Російська валюта продовжує втрачати позиції на торгах у вівторок, слідуючи за цінами на нафту.

20 квітня на ринках відбувся рекордний обвал цін на нафту. Сенсаційно знизилася ціна на американську сировину з Техасу WTI. Однак, крім неї в негативну область пішли і котирування нафти російської Urals. Вона подешевшала до мінус 3 доларів за барель.

Обвал цін на нафту: коротко