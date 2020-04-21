Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафти
Російський рубль через рекордне падіння ціни на нафту почав стрімко падати відносно до долара. Рубль подешевшав на майже півтора відсотка і відносно одного долара сягає 76, 6 за одиницю.
Тим часом курс євро перевищив позначку у 83 рублі і виріс на 1,23%. Про це свідчать дані торгів Московської біржі станом на ранок 21 квітня, пише РБК.
Раніше Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння
Російська валюта продовжує втрачати позиції на торгах у вівторок, слідуючи за цінами на нафту.
20 квітня на ринках відбувся рекордний обвал цін на нафту. Сенсаційно знизилася ціна на американську сировину з Техасу WTI. Однак, крім неї в негативну область пішли і котирування нафти російської Urals. Вона подешевшала до мінус 3 доларів за барель.
Обвал цін на нафту: коротко
- У понеділок 20 квітня на торгах ціна на нафту WTI сягла негативної позначки.
- Тобто перед виконанням контрактів власники нафти змушені були платити покупцям, щоб позбутися від сировини.
- Серед причин: зниження попиту на нафту через коронавірус, надлишок запасів сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.
- Обвал цін в негативну зону викликаний також загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК + так і не почалося.
- Вже вранці 21 квітня нафта WTI подорожчала і вийшла за межі негативних значень: барель коштував 1,5 долара.
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