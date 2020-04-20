Рекордний обвал нафтового ринку: WTI подешевшала і коштує менше долара за барель
Американська нафта рекордно втратила у ціні. Травневі ф’ючерси на нафту WTI коштують менше долара за барель. Це мінімальна позначка за всю історію.
Рекордне падіння сталося через переповнення американських нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту, повідомляє Bloomberg.
Важливо Ціни на нафту нестабільні: Brent трохи подорожчала, американська WTI рекордно знизилася
Також у виданні зауважили, що на Алясці ціна на нафту пішла у мінус.
Зауважимо, що станом на 20 квітня 12:00 ціни на нафту вже почали знижуватися. Тоді травневі ф'ючерси впали на 19%, а барель нафти коштував 15 доларів. Однак вже надвечір 20 квітня WTI подешевшала до історичного мінімуму.
Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу попит на "чорне золото" впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін, передусім. загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.
Що відомо про WTI?West Texas Intermediate – це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на копалину. Одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Видобувається у Західному Техасі.
Падіння ціни на нафту: головне
- Американська дешевшала й до цього. До прикладу, ціна травневого контракту 17 квітня становила менше, ніж 19 доларів за барель.
- Країни ОПЕК+ 4 квітня домовилися знизити нафтовидобуток в травні – червні на 9,7 мільйона барелів на добу. Далі з липня і до кінця 2020 року нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу (18%), а з січня 2021 року до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу (14%).
- Після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7%. Це сталося після того, як країни ОПЕК+ домовилися про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.
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