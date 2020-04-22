Курс валют на 22 апреля: доллар минимально подорожал, цена евро – упала
На среду, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США подорожала на одну копейку, европейская – продолжает дешеветь.
По данным Национального банка, 22 апреля за один доллар нужно отдать 27 гривен 8 копеек. Это на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта продолжает падать в цене. Одно евро стоит 29 гривен 36 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем 21 апреля.
Обратите внимание! Доллар и евро начали резко набирать цену 25 февраля. На ситуацию повлияла эпидемия коронавируса в мире. В Украине возникли проблемы с доставкой наличными валюты. Кроме того, влияние оказало и отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией. С начала апреля стоимость валюты с колебаниями начала падать.
Стоимость валюты на межбанке:
21 апреля средние курсы валют на межбанке были следующими:
- доллар: в пределах 27,09 – 27,12 гривны;
- евро: в пределах 29,44 – 29,47 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- в обменниках 21 апреля доллар в среднем покупали за 27 гривен 32 копейки, а продавали за 27 гривен 39 копеек;
- курс евро в обменниках: 29 гривен 38 копеек – покупка, 29 гривен 50 копеек – продажа.
Важно! Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все зависит от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала
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