08:30
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Курс валют на 22 апреля: доллар минимально подорожал, цена евро – упала

      - Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 22 апреля / 24 канал

      На среду, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США подорожала на одну копейку, европейская – продолжает дешеветь.

      По данным Национального банка, 22 апреля за один доллар нужно отдать 27 гривен 8 копеек. Это на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

      Читайте также Курс рубля к доллару резко упал на фоне обвала цены нефти

      Европейская валюта продолжает падать в цене. Одно евро стоит 29 гривен 36 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем 21 апреля.

      Обратите внимание! Доллар и евро начали резко набирать цену 25 февраля. На ситуацию повлияла эпидемия коронавируса в мире. В Украине возникли проблемы с доставкой наличными валюты. Кроме того, влияние оказало и отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией. С начала апреля стоимость валюты с колебаниями начала падать.

      Стоимость валюты на межбанке:

      21 апреля средние курсы валют на межбанке были следующими:

      • доллар: в пределах 27,09 – 27,12 гривны;
      • евро: в пределах 29,44 – 29,47 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • в обменниках 21 апреля доллар в среднем покупали за 27 гривен 32 копейки, а продавали за 27 гривен 39 копеек;
      • курс евро в обменниках: 29 гривен 38 копеек – покупка, 29 гривен 50 копеек – продажа.

      Важно! Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все зависит от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.


      Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:40 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
      Здорове життя 15206
      сегодня , 06:25 Аппараты ИВЛ: как работают, сколько стоят и достаточно ли их в Украине
      Статті 1452
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 21 апреля: карантин в Украине продлят, новое осложнение COVID-19
      Новини України 16706
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 1401
      сегодня , 07:45 Уникальная база ФК "Рух", единый кандидат на пост президента УПЛ: новости спорта 21 апреля
      Інші види спорту 136
      сегодня , 07:10 Обвал цен на нефть: когда ждать бензина по 17-18 гривен в Украине
      Статті 16975
      сегодня , 07:30 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Здорове життя 11744
      сегодня , 02:36 Ситуация как в КНДР: Кулеба ответил американскому изданию на статью о "счастливом Крыме"
      Новини України 3125
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      21 апреля , 22:00 Вода под запретом и санитария: как Киев поборол холеру
      Блог Медіа
      21 апреля , 21:18 Главные новости 21 апреля: год президентства Зеленского, падение цен на нефть
      Ігор Саджениця