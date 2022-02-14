Признание гвардейца Дениса Вербицкого стало настоящей "спецоперацией". К ней привлекли около 100 человек.

Интересно Ко Дню Валентина Минздрав выпустил милые открытки с рекомендациями

Пришлось придумывать флешмоб

На помощь Денису пришли 100 курсантов. Они создали легенду о том, что хотят снять флешмоб ко Дню влюбленных. Главной героиней видео должна была бы стать Светлана Крещик – девушка Дениса Вербицкого.

И вот все курсанты вышли на улицу и стали в форме сердца. Все якобы готовились к съемкам. И тут за спиной Светланы появился ее возлюбленный, сделавший ей предложение. Девушка согласилась, чему все, конечно обрадовались.

Однако те эмоции лучше всего передаст видео, которое опубликовала Нацгвардия, поэтому советуем его вам к просмотру.

Курсант Нацгвардии сделал предложение своей девушке на День влюбленных: трогательное видео

Текст сообщения в Нацгвардии

Предложение руки и сердца / ко Дню всех влюбленных

Все началось с того, что курсант командно-штабного факультета Академии Национальной гвардии Украины Денис Вербицкий решил признаться своей девушке Светлани Крещик.

По легенде девушка принимала участие в съемке флешмоба до 14-ого февраля, в котором она, как одна из героинь, поздравляет украинцев с праздником любви.

Светлана понятия не имела, что 100 курсантов собрались на плацу в форме сердечка именно ради них с Денисом.

Обо всех волнениях, эмоциях и процессе признания смотрите в видео.

И не жалейте лайков. С праздником, Украина!