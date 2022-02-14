Освідчення гвардійця Дениса Вербицького стало справжньою "спецоперацією". До неї залучили близько 100 осіб.

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Довелося вигадувати флешмоб

На допомогу Денису прийшли 100 його курсантів. Вони створили легенду про те, що хочуть зняти флешмоб до Дня закоханих. Головною героїнею відео мала б стати Світлана Крещик – дівчина Дениса Вербицького.

І ось усі курсанти вийшли на вулицю та стали у формі серця. Усі нібито готувалися до зйомок. Та тут за спиною Світлани з'явився їїх коханий, який зробив їй пропозицію. Дівчина погодилася, чому всі, звичайно зраділи.

Однак ті емоції найкраще передасть відео, яке опублікувала Нацгвардія, то ж радимо його вам до перегляду.

Курсант Нацгвардії освідчився своїй дівчині на День закоханих: зворушливе відео

Текст допису Нацгвардії

Пропозиція руки та серця| До Дня всіх закоханих

Все почалося з того, що курсант командно-штабного факультету Академії Національної гвардії України Денис Вербицький вирішив освідчитися своїй дівчині Светлані Крещик.

За легендою дівчина брала участь у зйомці флешмобу до 14-ого лютого, у якому вона, як одна з героїнь, вітає українців зі святом кохання.

Світлана й гадки не мала, що 100 курсантів зібралися на плацу в формі сердечка саме заради них із Денисом.

Про всі хвилювання, емоції та процес освідчення дивіться у відео.