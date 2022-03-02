Об этом говорится в распоряжении №190 от 28 февраля, правительство поручило Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям с участием Службы безопасности и Администрации Государственной специальной службы транспорта.

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Им поручено в 2022 году организовать проведение аттестации курсантов (слушателей) выпускных курсов высших военных учебных заведений досрочные их выпуски с присвоением выпускникам военных званий офицерского состава, специальных званий среднего состава полицейских и среднего начальствующего состава службы гражданской защиты с назначением на соответствующие должности.

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