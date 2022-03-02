Про це йдеться у розпорядженням №190 від 28 лютого, уряд доручив Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій за участю Служби безпеки та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Увага Абрамович терміново продає майно в Лондоні: уряд просять пришвидшити санкції

Їм доручено у 2022 році організувати проведення атестації курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів дострокові їх випуски із присвоєнням випускникам військових звань офіцерського складу, спеціальних звань середнього складу поліцейських та середнього начальницького складу служби цивільного захисту із призначенням на відповідні посади.

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