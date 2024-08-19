Ведущая 24 Канала Андриана Кучер пообщалась с украинскими военными в Судже, которые рассказали интересные истории о том, как россияне попадают в плен. Их количество, к слову, уже измеряется тысячами.

Смотрите также Более ста человек за раз: боец ВСУ с Курщины рассказал, кого удается брать в плен

Пленных на Курщине уже тысячи

Бойцы ВСУ, которые сейчас находятся в Судже, рассказали, что в начале операции в Курской области были только срочники, которые не были готовы вступать в бой. Уже потом туда отправили регулярную армию.

Пленных очень много, они сами сдавались в плен. Сейчас уже говорится о тысячах. Наши разведчики на днях взяли 12 человек в плен, ранее – еще больше. Здесь на ВОПе (взводный опорный пункт – 24 Канал) сдалось более 40 человек: срочники, офицеры, старшины и солдаты. Они здесь имели блиндажи,

– рассказал один из военных.

Также среди пленных есть много мобилизованных. Некоторых без подготовки бросили в бои на Курщине.

"Одна бабуля сдала 20 россиян. Она подошла к нашим ребятам и сказала: "Там есть 20 мальчиков, которые хотят сдаться в плен, но они с оружием". Предупредила, сказала где... Русские бегают, прячутся по полям, по посадкам, такие запуганные", – поделился историей фельдшер.

Однако важно понимать, что для украинских защитников операция в Курской области не является легкой. Если сначала сопротивление россиян не было значительным, то сейчас оно все же усилилось. Например, российская авиация работает с первого дня. Они сбрасывают десятки КАБов фактически ежедневно.

Последние новости о боях на Курщине