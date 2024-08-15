Издание The Guardian пишет, что украинские бойцы ожидают того, что логистические функции будут перенесены "внутрь России", поскольку линии снабжения становятся растянутыми.

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Наступление в Курской области

Журналисты пишут, что по мере продвижения в Курской области, Киев постепенно становится более благосклонным к наступлению. В Судже уже побывали украинские журналисты, а Зеленский четко заявил об этом, что по мере того, как украинская военная кампания расширяется, Киев втягивается. В частности, украинская власть готова создать военные комендатуры на территории Курской области.

Спекулятивное испытание российской обороны на Курской, постепенно превращается в полномасштабное наступление. Постоянный поток военной активности на украинской стороне границы свидетельствует о том, что Киев имеет больше оружия, хотя Россия также не имеет недостатка ресурсов в своем распоряжении,

– пишет издание.

The Guardian пишет, что наступление на территорию России повлияло на моральный дух украинцев. В то же время Киев надеется, что враг оттянет ресурсы с восточного фронта, где сейчас идет наступление на Покровск. Однако аналитики говорят, что Россия перебрасывает войска со всех направлений, кроме Востока.

Также есть политические причины операции в Курской области. Внезапная атака показывает европейским правительствам и избирателям США, что предоставление миллиардной военной помощи Украине не является пустой тратой. ВСУ показали, что могут проводить сложные атаки, разумно использовать бронетехнику и не останавливаться перед российскими минами.

"Однако окончательная битва под Курском далека от завершения, и ставки растут для обеих сторон", – пишет The Guardian.