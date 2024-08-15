Видання The Guardian пише, що українські бійці очікують на те, що логістичні функції будуть перенесені "всередину Росії", оскільки лінії постачання стають розтягнутими.

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Наступ у Курській області

Журналісти пишуть, що у міру просування у Курській області, Київ поступово стає більш прихильним до наступу. У Суджі вже побували українські журналісти, а Зеленський чітко заявив про це, що в міру того, як українська військова кампанія розширюється, Київ втягується. Зокрема, українська влада готова створити військові комендатури у території Курської області.

Спекулятивне випробування російської оборони на Курську, поступово перетворюється на повномасштабний наступ. Постійний потік військової активності на українському боці кордону свідчить про те, що Київ має більше зброї, хоча Росія також не має браку ресурсів у своєму розпорядженні,

– пише видання.

The Guardian пише, що наступ на територію Росії вплинув на моральний дух українців. Водночас Київ сподівається, що ворог відтягне ресурси зі східного фронту, де зараз триває наступ на Покровськ. Проте аналітики кажуть, що Росія перекидає війська з усіх напрямків, крім Сходу.

Також є політичні причини операції у Курській області. Раптова атака показує європейським урядам і виборцям США, що надання мільярдної військової допомоги Україні не є марною тратою. ЗСУ показали, що можуть проводити складні атаки, розумно використовувати бронетехніку і не зупинятися перед російськими мінами.

"Однак остаточна битва під Курськом далека від завершення, і ставки зростають для обох сторін", – пише The Guardian.