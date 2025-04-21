Украинские пограничники фиксируют их наибольшее количество в пределах Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Что известно о ситуации на Курщине

Представитель ГПСУ сообщил, что российские военные больше всего используют "антидронные коридоры" в Курской области, чтобы защитить свою технику.

Больше всего их фиксируют пограничники в пределах Курской области, в частности на том отрезке, где враг продолжает свои действия, атакуя Силы обороны Украины, которые ведут свою операцию в пределах Курской области. Эти коридоры – пути, которые противник накрывает сетками для того, чтобы там могла перемещаться техника и наши дроны не могли попасть по ней,

– объясняет Демченко.

Он добавляет, что украинские Силы обороны направляют свои действия на то, чтобы находить щели, которые дадут возможность уничтожать технику, которая движется такими коридорами, или поражать группы, которые их обустраивают.

Заметим, что ранее Демченко заявил о том, что украинским военным удается уничтожать вражескую технику, которая передвигается по "антидроновим коридорам". Он добавил, что защитники Украины будут продолжать свою работу, чтобы у россиян не было возможности свободно передвигаться вблизи украинской границы.