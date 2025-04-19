Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Наши силы увеличили зону контроля на территории Белгородской области, - Зеленский
Основные тезисы
- Владимир Зеленский сообщил о продвижении Белгородской области, ВСУ увеличивают зону контроля.
- Боевые действия в Курской области продолжаются, и Вооруженным Силам удается удерживать часть территории.
- Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были предотвращены".
В субботу, 19 апреля, Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. ВСУ удалось продвинуться в Белгородской области.