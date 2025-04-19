Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про ситуацію на Бєлгородщині

Володимир Зеленський зазначив, що Збройні Сили України 19 квітня продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції.

На території Бєлгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю,

– вказав президент.

До слова, глава російського Генштабу Валєрій Герасімов під час зустрічі з Путіним 19 квітня відзвітував, що "спроби ЗСУ зайти у Бєлгородську область були попереджені". Проте як ISW, так і DeepState, підтверджують, що бойові дії у регіоні тривають – і Збройним Силам вдається утримувати частину території Бєлгородщини.

Зауважимо, 19 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими. З російської неволі вдалося повернути 277 українських захисників. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.