Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что известно о боях на Курщине

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это может означать, что ВСУ взяли под контроль позиции в населенном пункте.

Российские военкоры утверждают, что украинские войска захватили до двух улиц в южной части Теткино. По состоянию на 7 мая враг продолжал утверждать, что ВСУ удерживают позиции в населенном пункте.

Также один из военкоров убеждал, что Вооруженные Силы захватили Новый Путь, однако другой милблгер отмечал, что атаки были отбиты. ISW не наблюдала геолокационных кадров, подтверждающих успехи ВСУ.

Кстати, днем ранее Сырский доложил Зеленскому о действиях Сил обороны в Курской и Белгородской областях.