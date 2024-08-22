Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что на Востоке нашей страны россияне имеют настолько много средств, что вывести их сразу не удастся. Курская операция также в будущем сможет модерировать оборонительные действия.

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Подоляк объяснил, что Россия может атаковать на очень узком промежутке линии фронта, на каком-то направлении, если имеет там тотальное преимущество в живой силе и ресурсах. То есть враг концентрирует силы и только тогда может реализовать свой план.

Поэтому, когда вы говорите, что очень потихоньку они выходят (с Востока Украины – 24 Канал), то надо понимать, что настолько много всего там было собрано, что вывести это сразу они точно не смогут. Даже, если бы хотели перебросить все это в Курскую область,

– отметил советник председателя ОПУ.

Он рассказал, что сейчас есть два типа войны. Украина на своей территории сейчас ведет оборонительную войну. Второй тип – это контрнаступательные операции, которые влияют и на оборонительные действия Украины.

Курская область – это контрнаступательная операция высокого, эффективного планирования, значительной эффективности, которая позволит модерировать и оборонительные действия. Дайте для этого определенное время,

– подчеркнул Подоляк.