Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що на Сході нашої країни росіяни мають настільки багато засобів, що вивести їх одразу не вдасться. Курська операція також в майбутньому зможе модерувати оборонні дії.

Дивіться також Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

Операція на Курщині покращить ситуацію на Покровському напрямку

Подоляк пояснив, що Росія може атакувати на дуже вузькому проміжку лінії фронту, на якомусь напрямку, якщо має там тотальну перевагу у живій силі й ресурсах. Тобто ворог концентрує сили і тільки тоді може реалізувати свій план.

Тому, коли ви говорите, що дуже потихеньку вони виходять (зі Сходу України – 24 Канал), то треба розуміти, що настільки багато всього там було зібрано, що вивести це одразу вони точно не зможуть. Навіть, якби хотіли перекинути все це в Курську область,

– зауважив радник голови ОПУ.

Він розповів, що зараз є два типи війни. Україна на своїй території зараз веде оборонну війну. Другий тип – це контрнаступальні операції, які впливають й на оборонні дії України.

Курська область – це контрнаступальна операція високого, ефективного планування, значної ефективності, яка дозволить модерувати й оборонні дії. Дайте для цього певний час,

– підкреслив Подоляк.