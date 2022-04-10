В Курской области ввели "желтый уровень террористической угрозы". Традиционно для таких случаев российские власти решили запугать местное население "провокациями со стороны украинских националистов".

В то же время В результате агрессии России в Киевской области погибли более 1 120 человек, – Венедиктова

"Желтый уровень" – это второй из трех. Последний – красный – критический.

Поэтому на территории области будут установлены пункты наблюдения с военными и полицией, а в населенных пунктах – усилено патрулирование.

Курская область РФ граничит с Сумской областью Украины. Она стала одним из плацдармов, оттуда русская армия вторглась на территорию Украины. Уже после неудач оккупантов именно туда была свезена российская техника, которую расконсервировали. В конце марта она была больше, чем до российского вторжения.

9 апреля губернатор Курской области обвинил украинские войска в "обстреле из минометов пограничного поста в регионе". В Украине это высказывание назвали дезинформацией.