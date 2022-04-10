У Курській області ввели "жовтий рівень терористичної загрози". Традиційно для таких випадків, російська влада вирішила залякати місцеве населення "провокаціями зі сторони українських націоналістів".

Водночас Унаслідок агресії Росії на Київщині загинули понад 1 120 людей, – Венедіктова

"Жовтий рівень" – це другий з трьох. Останній – червоний – критичний.

Через це на території області будуть встановлені пункти спостереження з військовими та поліцією, а в населених пунктах – посилено патрулювання.

Курська область РФ межує з Сумської областю України. Вона стала одним із плацдармів, звідти російська армія вторглася на територію України. Вже після невдач окупантів, саме туди була звезена російська техніка, яку розконсервували. Наприкінці березня її було більше, аніж до російського вторгнення.

9 квітня губернатор Курської області звинуватив українські війська у "обстрілі з мінометів прикордонного посту в регіоні". В Україні це висловлювання назвали дезінформацією.