Про кількість жертв на Київщині розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова іноземний ЗМІ.

До теми Лягла спати у підвалі й не прокинулась: маленькі сини жінки з Бучі щодня приносять на могилу їжу

За її словами, те, що вони бачили на місцях у всіх регіонах України – це воєнні злочини, злочини проти людства.

Венедіктова назвала воєнним злочином і російський ракетний удар по вокзалу Краматорська, внаслідок якого загинули понад 50 людей.

Безумовно, це воєнний злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 людей. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом із дітьми. Це були жінки, діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя,

– заявила генпрокурорка.

До слова, цинічна та жорстока війна Росії проти України забрала життя вже щонайменше 177 дітей. Водночас ще понад 330 маленьких українців отримали травми. Фактичну кількість загиблих і поранених встановити неможливо через окупацію.

Цікаве відео – Ідентифікували вже 500 окупантів, які чинили звірства на Київщині: