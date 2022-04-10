Такі ж дані наводить і Офіс генпрокурора. Однак там наголошують: ці цифри не остаточні.

Важливо "На моїх очах вбили доньку": історія жінки, чиїх рідних убили окупанти

Наразі найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 108,
  • Київській області – 93,
  • Харківській області – 76,
  • Чернігівській області – 51,
  • Миколаївській області – 40,
  • Луганській області – 35,
  • Запорізькій області – 22,
  • Херсонській області – 29,
  • Києві – 16,
  • Сумській області – 16,
  • Житомирській області – 15.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,
– пояснила Денісова.

Нещодавні випадки вбивства дітей окупантами

  • 8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу села Кар'єрне в Херсонській області отримали поранення троє дітей.
  • Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії.
  • 9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

А ще 4 березня в селі на Чернігівщині окупанти розстріляли 14-річного підлітка та його брата, коли ті побачили, як росіяни грабують магазин. Нелюди відкрили вогонь по дітях з автоматичної зброї. Підліток загинув на місці, а його брат був поранений.