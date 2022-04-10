Такі ж дані наводить і Офіс генпрокурора. Однак там наголошують: ці цифри не остаточні.

Важливо "На моїх очах вбили доньку": історія жінки, чиїх рідних убили окупанти

Наразі найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 108,

Київській області – 93,

Харківській області – 76,

Чернігівській області – 51,

Миколаївській області – 40,

Луганській області – 35,

Запорізькій області – 22,

Херсонській області – 29,

Києві – 16,

Сумській області – 16,

Житомирській області – 15.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,

– пояснила Денісова.

Нещодавні випадки вбивства дітей окупантами

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу села Кар'єрне в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

А ще 4 березня в селі на Чернігівщині окупанти розстріляли 14-річного підлітка та його брата, коли ті побачили, як росіяни грабують магазин. Нелюди відкрили вогонь по дітях з автоматичної зброї. Підліток загинув на місці, а його брат був поранений.