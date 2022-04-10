Такі ж дані наводить і Офіс генпрокурора. Однак там наголошують: ці цифри не остаточні.
Важливо "На моїх очах вбили доньку": історія жінки, чиїх рідних убили окупанти
Наразі найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 108,
- Київській області – 93,
- Харківській області – 76,
- Чернігівській області – 51,
- Миколаївській області – 40,
- Луганській області – 35,
- Запорізькій області – 22,
- Херсонській області – 29,
- Києві – 16,
- Сумській області – 16,
- Житомирській області – 15.
Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,
– пояснила Денісова.
Нещодавні випадки вбивства дітей окупантами
- 8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу села Кар'єрне в Херсонській області отримали поранення троє дітей.
- Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії.
- 9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.
А ще 4 березня в селі на Чернігівщині окупанти розстріляли 14-річного підлітка та його брата, коли ті побачили, як росіяни грабують магазин. Нелюди відкрили вогонь по дітях з автоматичної зброї. Підліток загинув на місці, а його брат був поранений.