Такие же данные приводит и офис генпрокурора. Однако там подчеркивают: эти цифры не окончательны.
Важно "На моих глазах убили дочь": история женщины, чьих родных убили оккупанты
Сейчас больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 108,
- Киевской области – 93,
- Харьковской области – 76,
- Черниговской области – 51,
- Николаевской области – 40,
- Луганской области – 35,
- Запорожской области – 22,
- Херсонской области – 29,
- Киеве – 16,
- Сумской области – 16,
- Житомирской области – 15.
Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия,
– объяснила Денисова.
Недавние случаи убийства детей оккупантами
- 8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи села Карьерное в Херсонской области получили ранения трое детей.
- Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими России.
- 9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.
А еще 4 марта в селе Черниговской области оккупанты расстреляли 14-летнего подростка и его брата, когда те увидели, как россияне грабят магазин. Нелюди открыли огонь по детям из автоматического оружия. Подросток погиб на месте, а его брат был ранен.