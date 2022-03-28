Об этом заявил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

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По его словам, на территории Курской области фиксируется огромное скопление новой техники, которую забрали со складов.

О ее состоянии и боеспособности трудно сказать. Но количество техники огромное – больше, чем было по состоянию на 24 февраля,

– подчеркнул спикер разведывательного сообщества.

Михаил Макарук также подчеркнул, что Россия признала нехватку летного состава, а также самолетов.

"Сегодня, 28 марта, турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины. Аналогичная ситуация и в Беларуси", – объяснил эксперт.

По информации Макарука, враг отводит войска на перегруппировку. Это делают, если было утрачено около 70% состава, техники или дивизии.

Михаил Макарук не хватает солдат в РФ, российскую технику на вооружении ВСУ:

К слову, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченные в производство ракет, теперь будут работать круглосуточно. По данным Генштаба ВСУ, это свидетельствует о том, что у врага существенно уменьшается количество такого вооружения.

Интересно – уже 12 раз разбили российских кафиров в Чернобаевке: