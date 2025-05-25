Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также "Путин в опасном положении": интервью с полковником Великобритании

Что заявляют россияне об атаке на вертолет Путина

По словам командира дивизии, Украина осуществила попытку массированного удара по России 20 и 21 мая. Он заверил, что за этот период времени "было уничтожено 1177 беспилотников".

В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с БпЛА. ПВО уничтожила 46 беспилотников самолетного типа в этом районе,

– заявил российский командир.

Пропагандисты подчеркнули, что российские силы ПВО работали "слаженно, эффективно и сверхнадежно". Они добавили, что вертолет с российским диктатором "фактически находился в эпицентре отражения массированной атаки".

Напомним, что Владимир Путин действительно находился в Курской области в мае. Он посетил строительство АЭС-2 в Курчатове, где заодно провел совещание с руководителями муниципалитетов области.

Пропагандисты вместе с Путиным заявляют, что ВСУ движутся в сторону границ России и усиливают интенсивность штурмов.