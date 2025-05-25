Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявляють росіяни про атаку на гелікоптер Путіна

За словами командира дивізії, Україна здійснила спробу масованого удару по Росії 20 та 21 травня. Він запевнив, що за цей період часу "було знищено 1177 безпілотників".

У період часу, коли президент працював у Курській області, противник почав безпрецедентну атаку з БпЛА. ППО знищила 46 безпілотників літакового типу в цьому районі,

– заявив російський командир.

Пропагандисти підкреслили, що російські сили ППО працювали "злагоджено, ефективно і сверхнадійно". Вони додали, що гелікоптер з російським диктатором "фактично знаходився в епіцентрі відбиття масованої атаки".

Нагадаємо, що Владімір Путін дійсно перебував у Курській області в травні. Він відвідав будівництво АЕС-2 в Курчатові, де заодно провів нараду з керівниками муніципалітетів області.

Пропагандисти разом із Путіним заявляють, що ЗСУ рухаються у бік кордонів Росії та посилюють інтенсивність штурмів.