Джаред Кушнер назвал украинскую армию одной из лучших в мире во время пресс-конференции в Берлине / Фото Getty Images (иллюстративное)
Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что за годы полномасштабной войны украинская армия существенно изменилась. По его словам, сегодня Украина имеет одну из лучших армий в мире.
Об этом Кушнер заявил 19 ноября во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" в Берлине.
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Что Кушнер сказал об украинской армии?
Американский представитель подчеркнул, что нынешняя Украина существенно отличается от той, на которую Россия напала в 2022 году.
Очевидно, сегодня Украина – это уже совсем другая Украина, чем та, на которую напали в свое время. Она чрезвычайно развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире
Заявление прозвучало на фоне международных переговоров о возможных путях завершения войны и гарантиях безопасности для Украины.
Что Кушнер говорил о гарантиях безопасности для Украины?
Во время той же пресс-конференции американский представитель заявил, что Россия якобы готова рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для Украины, по образцу статьи 5 НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.
По словам Кушнера, американские переговорщики достигли определенного прогресса в обсуждении этого вопроса.
Однако Россия отклонила возможность предоставления Украине гарантий безопасности и по образцу НАТО. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми даже варианты так называемого квазичленства Украины в Альянсе.
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