Многие украинцы уже остались без жилья, ведь целые города просто сравняли с землей, впрочем, даже в более спокойных регионах, где не шли ожесточенные бои, дома разрушали ракетами и минами. Сайт 24 канала пообщался с жительницей (свое имя она просила не раскрывать) небольшого поселка в Житомирской области, которая рассказала о своем втором дне рождения – когда куском одной авиабомбы ей насквозь пробило дом.

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Новый день рождения

Женщина живет почти на стыке Житомирской и Киевской областей. Там ее семья недавно построила новый дом. Первые авианалеты поблизости были уже на второй день войны – от взрывов звенели окна и посуда. То же повторилось еще через несколько дней.

Но максимальный кошмар был 6 марта – теперь новый день рождения. Около девяти вечера раздался очередной низкий звук самолета, за которым последовал такой взрыв, что заложило уши, и будто из кулака дали в грудь. Параллельно взрыву – звук битого стекла и щепки в лицо от деревянного потолка. Мы сидели на первом этаже возле камина, допивали вечерний чай. Минуты три мы так и сидели, даже не моргая. Потом молча пошли щупать окна – или целые. Они были целые,

– рассказала она.

На втором этаже стоял запах из паленого дерева, пороха и еще чего-то. Утеплитель валялся, стояла пыль. Пошли в тот угол второго этажа, где стояла кровать и первое, что увидели – дыру в матрасе и куски поролона из нее. Осторожно отодвинули и увидели дыру в стене – просто дыра на улицу. Отверстие примерно 15х10.

Так выглядит дыра в стене и разорванный матрас / Фото предоставлены сайту 24 канала

Решили пока спать на первом этаже. Хотя в ту ночь вообще никто не спал. Через некоторое время решили еще обследовать второй этаж. И вот оно: выбитое стекло, дверь на террасу. Точно такое же отверстие, как и в стене. На следующий день пошли на улицу искать тот обломок в огороде, ничего не нашли. Как оказалось через несколько недель – обломок застрял у соседа в стене дома, снаружи – где-то в метрах 100 от нашего дома,

– рассказала женщина.

Она добавила, что ракету, очевидно, сбили украинские военные, потому что нет одного большого "кратера", но есть очень много маленьких. В лесу, что в 300 метрах от дома, – очень много деревьев со срезанными верхушками, много и сбитых у основания, где стволы диаметром под 40 сантиметров. По словам украинки, хорошо, что это хотя бы обломки, а не вся ракета.

Разбитое стекло на террасе / Фото предоставлены сайту 24 канала

Кусок бомбы пролетел лес, пролетел нашу стену, ударился об опорную балку, залетел в торец матраса, вылетел посреди поверхности матраса, ударился еще о декоративную балку и вылетел через стеклопакет террасной двери, и через 100 метров остановился снаружи в стене соседского дома. Если бы мы решили, что около девяти вечера можно уже и лечь в постель, то один из нас остался бы без головы, а другой – без зада.

– описала ситуацию жительница Житомирщины.

Один из обломков снаряда, который нашли рядом с домом / Фото предоставлены сайту 24 канала

Женщина добавила, что месяц спустя семья спала на первом этаже, и там, в принципе, и жила. На второй этаж поднимались только для того, чтобы полить вазоны. Через несколько дней после этих событий семья выехала к друзьям в Винницкую область, потому что невозможно было слушать, как летают самолеты. К тому же пес-овчарка ужасно переносил авианалеты и от первой бомбардировки просто трясся, скулил и запрыгивал на руки.

Место, где застрял кусок снаряда в соседском доме / Фото предоставлены сайту 24 канала

Но семья вернулась через две недели и продолжает жить в своем доме. А на днях уже перебралась спать на второй этаж, правда, матрас перенесли в другой угол комнаты.

Жительница Житомирщины отметила, что подавать заявку на возмещение средств за поврежденное имущество в "Дии" не будет, потому что стеклопакет, утеплитель и дерево семья может и сама заменить. А вот кому-то, кто остался без ничего, эти деньги больше нужны.

Такие обломки местные жители находили в лесу, рядом со своим селом / Фото предоставлены сайту 24 канала

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