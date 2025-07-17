Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о пожаре в Ираке?

Местные власти сообщили о пожаре в коммерческом здании, который произошел в ночь на 17 июля в провинции Васит. Губернатор региона подчеркнул, что в результате трагедии погибли по меньшей мере 50 мужчин, женщин и детей.

Причина возгорания пока неизвестна, однако, по словам губернатора, предварительные результаты расследования обнародуют в течение 48 часов. Он также сообщил, что против владельца здания возбуждено уголовное дело.

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В AP отметили, что торговый центр открылся всего неделю назад. Внутри были, в частности, ресторан и супермаркет.

Государственное иракское информационное агентство сообщило, что люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Фотографии и видео в местных СМИ показывают, что здание полностью было охвачено огнем.

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Губернатор Мохаммед аль-Майе объявил трехдневный траур по погибшим в результате пожара. Он обещает наказать виновных в трагедии.

"Мы уверяем семьи невинных жертв, что не будем снисходительными к тем, кто непосредственно или косвенно ответственен за эту трагедию", – заявил он.