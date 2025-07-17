Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про пожежу в Іраку?

Місцева влада повідомила про пожежу в комерційній будівлі, яка сталася в ніч проти 17 липня в провінції Васіт. Губернатор регіону підкреслив, що внаслідок трагедії загинули щонайменше 50 чоловіків, жінок і дітей.

Причина займання наразі невідома, однак, за словами губернатора, попередні результати розслідування оприлюднять протягом 48 годин. Він також повідомив, що проти власника будівлі порушено кримінальну справу.

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В AP зауважили, що торговий центр відкрився лише тиждень тому. Всередині були, зокрема, ресторан і супермаркет.

Державне іракське інформаційне агентство повідомило, що люди досі вважаються зниклими безвісти. Фотографії та відео в місцевих ЗМІ показують, що будівля повністю була охоплена вогнем.

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Губернатор Мохаммед аль-Майє оголосив триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі. Він обіцяє покарати винних у трагедії.

"Ми запевняємо родини невинних жертв, що не будемо поблажливими до тих, хто безпосередньо чи опосередковано відповідальний за цю трагедію", – заявив він.