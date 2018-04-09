Кутовой возвращается в кресло министра с помощью Косюка – СМИ

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, который подал в отставку в мае прошлого года, восстанавливается на этой должности.

Об этом сообщают "Украинские новости" и ряд других украинских СМИ. В Минагрополитики эту информацию не комментируют, но и не опровергают.

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Кутовой пробыл главой аграрного министерства чуть больше года – с апреля 2016 по май 2017. Этот период ознаменовался двумя громкими событиями в АПК: первое – фиксация дотаций для сельхозсектора на уровне 1% от ВВП, генерируемого сельским хозяйством, и второе – распределение половины суммы поддержки в пользу аграрных олигархов.

В 2017 году компания "Мироновский хлебопродукт", которая принадлежит одному из богатейших украинцев, фигуранту глобального списка Forbes Юрию Косюку получила 1,4 миллиарда гривен дотаций или около 40% всех денег, предназначенных на поддержку аграрного сектора.

Это произошло благодаря хитро выписанному Кутовым механизму распределения дотаций, в котором была заложена зависимость от суммы уплаченного НДС компанией и начисленных бюджетных средств. По расчетам "Экономической правды" благодаря двойной выгоде – дотации и возмещению экспортного НДС, на каждую гривну уплаченного НДС Юрий Косюк получал до 1,5 гривны господдержки. Таким образом, перечислив в бюджет в 2017 году 4,2 миллиардов гривен налогов МХП получил обратно 4,5 миллиардов гривен – 1,4 миллиардов дотаций и 3,3 миллиардов гривен возмещения НДС при экспорте.

В 2018 году из бюджета на поддержку АПК направляется еще больше – 6,3 миллиардов гривен. Возвращение Кутового, который так мастерски умеет делить госсредства, может быть связано с необходимостью проконтролировать, чтобы интересы олигархов не были ущемлены.

МХП – вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности – растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тысяч га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.