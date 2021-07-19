Тогда ее ночью вывезли на те улицы, где якобы ходили убийцы журналиста. Следствие стремилось выяснить, как именно произошел взрыв в авто убитого.

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Кузьменко рассказала, что однажды адвокат ее предупредил о возможном следственном эксперименте. Он должен был пройти ночью, так как злоумышленники якобы именно в тот период суток заложили взрывчатку.

К тому же на обнародованном видео с камер наблюдения мужчина и женщина шли от машины вдвоем. А волонтер во время следственного эксперимента была сама. Кроме этого, в полиции не сравнивали рост ее и Андрея Антоненко. Она предположила, что это могло быть сделано специально.

Меня провели по тем улицам, провели на цепи. Помню, что я тогда очень замерзла и меня трясло от холода. Водили много,

– прокомментировала Кузьменко.

По ее словам, тогда она увидела, что никогда не ходила по тем улицам. Разве что могла проезжать на такси.

Впоследствии в материалах дела было указано, что эксперимент не удался из-за мороза. Затем результаты были признаны недостоверными.

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