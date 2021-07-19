Тогда ее ночью вывезли на те улицы, где якобы ходили убийцы журналиста. Следствие стремилось выяснить, как именно произошел взрыв в авто убитого.
Обратите внимание Суд продлил меры пресечения для Дугарь и Кузьменко – обвиняемым по делу Шеремета
Кузьменко рассказала, что однажды адвокат ее предупредил о возможном следственном эксперименте. Он должен был пройти ночью, так как злоумышленники якобы именно в тот период суток заложили взрывчатку.
К тому же на обнародованном видео с камер наблюдения мужчина и женщина шли от машины вдвоем. А волонтер во время следственного эксперимента была сама. Кроме этого, в полиции не сравнивали рост ее и Андрея Антоненко. Она предположила, что это могло быть сделано специально.
Меня провели по тем улицам, провели на цепи. Помню, что я тогда очень замерзла и меня трясло от холода. Водили много,
– прокомментировала Кузьменко.
По ее словам, тогда она увидела, что никогда не ходила по тем улицам. Разве что могла проезжать на такси.
Впоследствии в материалах дела было указано, что эксперимент не удался из-за мороза. Затем результаты были признаны недостоверными.
Дело об убийстве Павла Шеремета: последние новости
- Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Трагедия произошла в Киеве, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
- Главными подозреваемыми назвали музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и волонтерку Яну Дугарь. Они были взяты под стражу.
- Антоненко пробыл в следственном изоляторе 1,5 года. 30 апреля 2021 года суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
- Сейчас Кузьменко тоже находится под домашним арестом, а Яна Дугарь – под личными обязательствами.