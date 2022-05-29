На видео можно услышать, как женщина называет продавщицу к**вой и старой шлюхой. Скандал разгорелся в одной из пекарен Варшавы.

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Возмутительный скандал из-за хлеба

Видео началось с того, что клиентка говорит, что продавщица советует ей не тот хлеб. Гражданка Украины начала защищаться. В этот момент покупательница начала вести себя агрессивно.

Она начала кричать и оскорблять женщину за прилавком.

Прочь из моей страны! Езжай в свою страну, ку**а ї**на!,

– кричала женщина.

В общем, клиентка не подбирала слова и тон. В частности, она обозвала продавщицу старой шлюхой и сказала, что она создает в ее стране "беспорядки".

Скандал в пекарне Варшавы: смотрите видео

В комментариях к видео люди в большинстве своем пытались поддержать продавщицу и защищали ее. Но справедливости ради отмечали, что нужно было с самого начала согласиться на все, что хочет женщина, потому что "клиент всегда прав".

Реакция сети:

"Боже, да вам люди в сфере быта расскажут миллион таких случаев и в Украине. Человек, да еще и пожилой, не с той ноги встал, давление, раздоры в семье, возрастная депрессия - вот и выплеснула все на девушку. Это ее никак не оправдывает, но в таких случаях обычно обращаются в администрацию, которая разбирается с такими неуравновешенными клиентами. Зачем, с какой целью это тиражировать – вот вопрос».

"У любой нации есть неадекватные люди и в странах тоже. Может, какой дальнобойщик из Украины имел ее лет десять и обещал жениться, ну а теперь она так к Украине относится!"

"Покупатель всегда прав. Даже если покупатель не прав, продавцу нужно было извиниться, чтобы не было конфликта".

"Покупатель не имеет права так относиться к продавцу, даже если тот ошибся. Это просто больной головой человек, психически больной".

Напомним, что в начале мая в Латвии пожилая россиянка набросилась на украинку с ребенком и бросала в них гривны, которые кто-то забыл в коляске магазина. Женщина вела себя истерически и кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит".

Как раз незадолго до того похожая ситуация произошла в Швеции. 70-летняя россиянка набросилась на украинку , которая сделала ей замечание с просьбой не портить флаг Украины. Женщина, порочившая флаг, стала обзывать украинку нацисткой, шлюхой и другими оскорбительными словами. Но карма сработала и после этого агрессивную россиянку уволили с места работы.

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