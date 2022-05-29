На відео можна почути, як жінка обзиває продавчиню к**вою та старою повією. Скандал розгорівся в одній з пекарень Варшави.

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Обурливий скандал через хліб

Відео почалося з того, що клієнтка каже, що продавчиня радить їй не той хліб. Громадянка України почала захищатись. У цей момент покупчиня почала поводити себе агресивно.

Вона почала кричати й ображати жінку за прилавком.

Геть із моєї країни! Їдь у свою країну, ку**а ї**на!,

– кричала жінка.

Загалом клієнтка не добирала слова та тон. Зокрема вона обізвала продавчиню старою повією і сказала, що вона створює у її країні "безладдя".

Скандал у пекарні Варшави: дивіться відео

У коментарях до відео люди здебільшого намагалися підтримати продавчиню й захищали її. Але заради справедливості зауважували, що потрібно було з самого початку погодитися на все, що хоче жінка, бо "клієнт завжди правий".

Реакція мережі:

"Боже, та вам люди у сфері побуту розкажуть мільйон таких випадків і в Україні. Людина, та ще й літня, не з тої ноги встала, тиск, чвари в родині, вікова депресія - от і виплеснула все на дівчину. Це її ніяк не виправдовує, але в таких випадках зазвичай звертаютьсся до адміністрації, яка розбирається з такими неурівноваженими клієнтами. Навіщо, з якою метою це тиражувати – ось питання".

"У будь-якій нації є неадекватні люди і в країнах також. Може який далекобійник з України мав її років десять і обіцяв одружитися, ну а тепер вона так до України ставиться!"

"Покупець завжди має рацію. Навіть якщо покупець не правий, продавцю треба було вибачитися, щоб не було конфлікту".

"Покупець не має права так ставитись до продавця, навіть, якщо той помилився. Це просто хвора на голову людина, психічно хвора".

Нагадаємо, що на початку травня у Латвії літня росіянка накинулася на українку з дитиною та кидала у них гривні, які хтось забув у візку магазину. Жінка поводилась істерично та кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить".

Якраз незадовго до того схожа ситуація трапилась у Швеції. 70-річна росіянка накинулась на українку, яка зробила їй зауваження з проханням не псувати прапор України. Жінка, яка паплюжила прапор, почала обзивати українку нацисткою, повією та іншими образливими словами. Але карма спрацювала і після цього агресивну росіянку звільнили з місця роботи.

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