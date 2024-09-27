Почему квадроберы – это не про зло, объяснила советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в фейсбуке.

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Что нужно знать о квадроберстве

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что популярный тренд квадроберов – все же о том, как подростки находят способ быть собой, свободными и настоящими.

Кстати, эта субкультура возникла в Японии. Кеничи Ито, которого из-за внешности в детстве сверстники оскорбляли и называли "обезьяной", решил превратить прозвище в свое преимущество. Так, парень разработал собственную методику передвижения на четырех конечностях, эксперименты с которой не всегда встречали понимание среди окружающих.

Несмотря на это Кеничи пошел дальше и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ито преодолел дистанцию в 100 метров на четырех конечностях всего за 18,58 секунды.

Дарья Герасимчук отметила, что для многих детей квадроберство на сегодня – это возможность снять стресс и просто "перезагрузиться". Несовершеннолетние объединяются в сообщества, поддерживают друг друга, организовывают флешмобы и просто по-детски дебоширят.

Советник-уполномоченный по правам ребенка также задала риторический вопрос: если физическая активность и реальное общение помогают чувствовать радость от движения и быть частью команды, разве это не то, чего мы хотим для своих детей. В то же время отметила, что как и с любым хобби, важно не забывать о балансе.

Квадроберство – это способ выражения, самопознания и ощущение сообщества, но также стоит помнить о других аспектах. Главное – поддерживать подростков в том, что они выбирают, и давать им возможность быть собой, даже если это оказывается четвероногой походкой в костюме с хвостом,

– подчеркнула Герасимчук.