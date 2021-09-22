22 сентября на чиновника было совершено покушение – машину Сергея Шефира обстреляли вблизи Киева. Кто же такой Сергей Шефир и что о нем известно – читайте далее.
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Кто такой Сергей Шефир
Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Его отец Нахман был известен в научных кругах как изобретатель и рационализатор. Также у Сергея есть старший брат – Борис Шефир, с которым он и начал свой творческий путь и пошел играть в КВН.
Никита Шефир / Фото из инстаграма Никиты Шефира
КВН
В 1987 году Сергей Шефир окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика". Но писать для команд КВН и выступать с ними оказалось более заманчивой идеей. Поэтому Шефир был не только участником КВН, но и автором текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-х годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная XX века", "Сборная XXI века".
В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефир и Владимир Зеленский решили создать собственную медиакомпанию. Так появилась "Студия Квартал-95". После чего они вернулись в Киев и начали развивать свое развлекательное шоу.
Уже через два года – в 2005 на экраны вышло юмористическое шоу "Вечерний квартал", соавтором которого был Сергей Шефир.
Братья Шефиры и Владимир Зеленский / Фото svat
Кино
После успеха развлекательного шоу Шефир взялся и за кино. Именно благодаря ему появились известные сериалы "Сваты" и "Слуга народа". Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий.
Постер сериала "Слуга народа" / скриншот youtube
Фильмография Сергея Шефира:
Сценарист:
- 2005 – "Кушать подано!"
- 2006 – "Профессор в законе"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"
Продюсер:
- 2008 – "Сваты"
- 2009 – "Чудо"
- 2009 – "Сваты 2"
- 2009 – "Сваты 3"
- 2009 – "Как казаки..."
- 2010 – "Сваты 4"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Сваты 5"
- 2011 – "Я буду рядом"
- 2011 – "Папаши"
- 2011 – "Девичья охота"
- 2012 – "8 первых свиданий"
- 2012 – "Ржевский против Наполеона"
- 2012 – "Мамочки"
- 2013 – "Любовь в большом городе"
- 2013 – "Сваты 6 за кадром"
- 2013 – "Сваты 6"
- 2015 – "Слуга народа"
- 2018 – "Слуга народа 2"
Сергей Шефир на съемках фильма "Я, ты, он, она" / Фото kvartal95
Бизнес
Сергей Шефир основал не только "Студию Квартал – 95". В списке его активов есть "Фиш Хаус" – рыбный ресторан в Киеве.
Также он учредитель следующих юридических лиц:
- "Квартал-Концерт" – театральная и концертная деятельность;
- "Гауди студио" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;
- "Анимационная студия 95" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;
- "Квартал ТВ" – деятельность в сфере телевизионного вещания.
- "Продюсерский центр "Лига смеха" – театральная и концертная деятельность.
- "Инвест Анима" – тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения;
- "Молодежный центр "Лига смеха" – деятельность других общественных организаций.
Политическая карьера
В политике имя Сергея Шефира впервые прозвучало в 2019 году. Его называли главным конкурентом Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента. Но 21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.
Дмитрий Разумков и Андрей Богдан, Сергей Шефир и Владимир Зеленский / Фото Getty images
В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать разные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения,
– рассказывал Шефир о своих обязанностях в интервью изданию НВ.
Он также добавлял, кроме основной работы, его задача состоит в том, чтобы Владимир Зеленский в политике оставался человеком. По мнению Сергея Шефира, "корона" у Зеленского уже и так никогда не вырастет, потому что он был достаточно популярным человеком и до президентства.