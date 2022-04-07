В МВД Украины подчеркнули, что имущество будет передано в управление АРМА. Речь идет о 3 квартирах, двух имущественных комплексах, ценных предметах искусства и транспортных средствах.

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Арестованы активы общества, конечный бенефициар которого супруга Виктора Медведчука,

– говорится в сообщении.

Обыски 6 января провели следователи, оперативники ДСР и киберполиции.

В общем, правоохранители изъяли:

более 300 картин известных художников;

снегоходы;

квадроциклы;

автомобили.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте 3 квартир и 2 имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество,

– говорится в сообщении.

Деньги, которые получат от реализации арестованных активов, могут использовать для ВСУ и восстановления инфраструктуры, которую разрушил враг.