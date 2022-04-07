В МВД Украины подчеркнули, что имущество будет передано в управление АРМА. Речь идет о 3 квартирах, двух имущественных комплексах, ценных предметах искусства и транспортных средствах.
Заметьте Журналистам удалось попасть во дворец Медведчука: что хранил кум Путина
Арестованы активы общества, конечный бенефициар которого супруга Виктора Медведчука,
– говорится в сообщении.
Обыски 6 января провели следователи, оперативники ДСР и киберполиции.
В общем, правоохранители изъяли:
- более 300 картин известных художников;
- снегоходы;
- квадроциклы;
- автомобили.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте 3 квартир и 2 имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество,
– говорится в сообщении.
Деньги, которые получат от реализации арестованных активов, могут использовать для ВСУ и восстановления инфраструктуры, которую разрушил враг.
Полиция арестовала активы общества Марченко: смотрите видео