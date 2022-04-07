У МВС України наголосили, що майно передадуть в управління АРМА. Мовиться про 3 квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

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Арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука,

– мовиться у повідомленні.

Обшуки 6 січня провели слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції.

Загалом правоохоронці вилучили:

понад 300 картин відомих художників;

снігоходи;

квадроцикли;

автомобілі.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора задоволено клопотання слідчих про арешт 3 квартир та 2 майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно,

– мовиться у повідомленні.

Гроші, які отримають від реалізації арештованих активів, можуть використати для потреб ЗСУ та відбудови інфраструктури, яку зруйнував ворог.

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