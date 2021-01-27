Силовики пришли с обысками в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Кроме того, "посетили" и квартиру жены политика.

Источник: директор фонда Навального Иван Жданов

Так, в квартиру Навального, расположенной на улице Люблинской, пришли большое количество силовиков.

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Что известно об обысках у Навальных

По словам Жданова, в квартире был брат политика Олег Навальный. Правоохранители начали ломать дверь.

Также пришли в дом жены оппозиционера Юлии Навальной, на улице Автозаводской. Женщина не открывала, так как ждала адвоката. Правда, силовики все равно пытались попасть внутрь.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Причина обысков

Российские информресурсы сообщили, что следователи возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Неизвестно, почему именно по этой статье, однако обыски планируют провести у всех членов Фонда борьбы с коррупцией. В частности, у юриста Любови Соболь.

Что этому предшествовало