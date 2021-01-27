В квартиры Навальных пришли с обысками: видео
Силовики пришли с обысками в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Кроме того, "посетили" и квартиру жены политика.
Источник: директор фонда Навального Иван Жданов
Так, в квартиру Навального, расположенной на улице Люблинской, пришли большое количество силовиков.
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Что известно об обысках у Навальных
- По словам Жданова, в квартире был брат политика Олег Навальный. Правоохранители начали ломать дверь.
- Также пришли в дом жены оппозиционера Юлии Навальной, на улице Автозаводской. Женщина не открывала, так как ждала адвоката. Правда, силовики все равно пытались попасть внутрь.
Причина обысков
Российские информресурсы сообщили, что следователи возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Неизвестно, почему именно по этой статье, однако обыски планируют провести у всех членов Фонда борьбы с коррупцией. В частности, у юриста Любови Соболь.
Что этому предшествовало
- Навальный вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком", 17 января.
- Политика сразу задержали в аэропорту. Впоследствии его взяли под стражу на 30 суток.
- Дело в том, что условный срок оппозиционера по делу "Ив-Роше" хотят заменить реальным.
- Из-за этого 23 января в России вспыхнули массовые протесты. В результате задержали почти 4 тысячи человек.
- В фонде уже анонсировали новые митинги 31 января.
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