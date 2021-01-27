Силовики прийшли з обшуками до квартири російського опозиціонера Олексія Навального у Москві. Крім того, "навідались" і до помешкання дружини політика.

Джерело: директор фонду Навального Іван Жданов

Так, до квартири Навального, що розташована на вулиці Люблінській, прийшли багато силовиків.

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Що відомо про обшуки у Навальних

За словами Жданова, у квартирі був брат політика Олег Навальний. Правоохоронці почали ламати двері.

Також прийшли до помешкання дружини опозиціонера Юлії Навальної, що на вулиці Автозаводській. Жінка не відчиняла, бо чекала адвоката. Щоправда, силовики все одно намагались потрапити всередину.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Яка причина обшуків

Російські інформресурси повідомили, що слідчі порушили справу про порушення санітарно-епідеміологічних норм. Невідомо, чому саме за цією статтею, однак обшуки планують провести у всіх членів Фонду боротьби з корупцією. Зокрема, у юристки Любові Соболь.

Що цьому передувало