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      Квасьневский признался, чем занимался Байден в Burisma, – Associated Press

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      Александр Квасьневский / slovoidilo.ua

      Присутствие сына вице-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена в консультационном совете Группы было полезным для компании, которая вела переговоры о покупке газодобывающего оборудования в США.

      Так считает экс-президент Польши Александр Квасьневский, который является независимым директором Украинской газодобывающей компании Burisma Group и входит в ее совет директоров.

      Об этом Квасьневский рассказал в интервью агентству Associated Press.

      Хантер Байден был активным членом Совета директоров, помогая компании в поиске партнеров, при этом он никогда не использовал свои отношения с отцом Джо Байденом для продвижения интересов. Да, Хантер Байден действительно был избран в консультативный совет компании, в том числе и из-за своего имени. Но так устроен мир бизнеса,
      – отметил Квасьневский.

      "Я ведь понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши, – считает он. – И здесь все взаимосвязано. No name – это никто. Быть Байденом – не плохо. Это хорошее имя".

      На вопрос, чем конкретно занимался младший Байден в компании, Квасьневский ответил, что Хантер Байден занимался перспективами американского рынка для украинской компании в плане закупки технологий и оборудования для бурения, где американцы являются мировыми лидерами, а также подготовил стратегию для Группы в направлении корпоративного управления и развития на рынках капитала.

      "Он был полезен для нас, поскольку знал то, чего не знали мы", – уверяет Александр Квсьневский. По его словам, сегодня компания эффективно организована и работает по правилам. При этом роль компании очень важна для Украины, так как успех Burisma означает меньшую зависимость Украины в газовом вопросе.

      К тому же, Квасьневский в шутку назвал Burisma "самой популярной компанией в Соединенных Штатах", но заметил, что в компании Burisma расстроены тем, что их втягивают в политический роман в США, и чувствуют себя "моряками на маленькой лодке посреди циклона". Квасьневский напомнил, что Burisma обеспечивает треть частной добычи газа в Украине и ее роль для страны с точки зрения обеспечения газовой независимости очень важна. Особенно этот вопрос становится актуальным в отопительный сезон, когда РФ шантажирует Украину поставками газа

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      Теги: Новости Украины Burisma Бизнес Газ
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