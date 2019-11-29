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      Кваснєвський зізнався, чим займався Байден в Burisma, – Associated Press

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      Олександр Кваснєвський / slovoidilo.ua

      Присутність сина віцепрезидента США Джо Байдена – Хантера Байдена в консультаційній раді Групи було корисним для компанії, яка вела переговори про покупку газодобувного обладнання в США.

      Так вважає експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, який є незалежним директором української газодобувної компанії Burisma Group і входить в її Раду директорів.

      Про це Кваснєвський розповів в інтерв'ю агентству Associated Press.

      Хантер Байден був активним членом Ради директорів, допомагаючи компанії в пошуку партнерів, при цьому він ніколи не використовував свої відносини з батьком Джо Байденом для просування інтересів. Так, Хантер Байден дійсно був обраний в консультативну раду компанії, в тому числі через своє ім’я. Але так влаштований світ бізнесу,
      – зазначив Кваснєвський.

      "Я ж розумію, що якщо хтось просить мене брати участь в якомусь проєкті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі, вважає він. І тут все взаємопов'язане. No name це ніхто. Бути Байденом не погано. Це гарне ім'я".

      На питання, чим конкретно займався молодший Байден в компанії, Кваснєвський відповів, що Хантер Байден займався перспективами американського ринку для української компанії в плані закупівлі технологій і обладнання для буріння, де американці є світовими лідерами, а також підготував стратегію для Групи в напрямку корпоративного управління і розвитку на ринках капіталу.

      "Він був корисний для нас, оскільки знав те, чого не знали ми",  запевняє Олександр Кваснєвський. За його словами, сьогодні компанія ефективно організована і працює за правилами. При цьому роль компанії дуже важлива для України, оскільки успіх Burisma означає меншу залежність України в газовому питанні.

      До того ж, Кваснєвський жартома назвав Burisma "найпопулярнішою компанією в Сполучених Штатах", але зауважив, що в компанії Burisma засмучені тим, що їх втягують в політичний роман в США, і відчувають себе "моряками на маленькому човні посеред циклону". Кваснєвський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні і її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.

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      Теги: Новини України Газ Burisma Бізнес
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