Кваснєвський зізнався, чим займався Байден в Burisma, – Associated Press

Присутність сина віцепрезидента США Джо Байдена – Хантера Байдена в консультаційній раді Групи було корисним для компанії, яка вела переговори про покупку газодобувного обладнання в США.

Так вважає експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, який є незалежним директором української газодобувної компанії Burisma Group і входить в її Раду директорів.

Про це Кваснєвський розповів в інтерв'ю агентству Associated Press.

Хантер Байден був активним членом Ради директорів, допомагаючи компанії в пошуку партнерів, при цьому він ніколи не використовував свої відносини з батьком Джо Байденом для просування інтересів. Так, Хантер Байден дійсно був обраний в консультативну раду компанії, в тому числі через своє ім’я. Але так влаштований світ бізнесу,

– зазначив Кваснєвський.

"Я ж розумію, що якщо хтось просить мене брати участь в якомусь проєкті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі, – вважає він. – І тут все взаємопов'язане. No name – це ніхто. Бути Байденом – не погано. Це гарне ім'я".

На питання, чим конкретно займався молодший Байден в компанії, Кваснєвський відповів, що Хантер Байден займався перспективами американського ринку для української компанії в плані закупівлі технологій і обладнання для буріння, де американці є світовими лідерами, а також підготував стратегію для Групи в напрямку корпоративного управління і розвитку на ринках капіталу.

"Він був корисний для нас, оскільки знав те, чого не знали ми", – запевняє Олександр Кваснєвський. За його словами, сьогодні компанія ефективно організована і працює за правилами. При цьому роль компанії дуже важлива для України, оскільки успіх Burisma означає меншу залежність України в газовому питанні.

До того ж, Кваснєвський жартома назвав Burisma "найпопулярнішою компанією в Сполучених Штатах", але зауважив, що в компанії Burisma засмучені тим, що їх втягують в політичний роман в США, і відчувають себе "моряками на маленькому човні посеред циклону". Кваснєвський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні і її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.