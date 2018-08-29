La Tomatina – 2018 в Испании: драйв, любовь, битва и 145 тонн овощей
В испанском городе Буньоль, вблизи Валенсии, состоялся традиционный ежегодный фестиваль La Tomatina, одной из традиций которого является масштабная битва помидорами. В этом году мероприятие приобрело просто невероятный размах.
Об этом сообщило HROMADSKE со ссылкой на испанское издание El Pais.
Читайте также: На улицах Барселоны появились плакаты, призывающие британских туристов прыгать с балконов
В битве 2018 года приняли участие более 20 тысяч участников и использовали 145 тонн помидоров, которыми, собственно, и бросали в оппонентов, предварительно сильно раздавив.
"Враждебные" лагеря
Из-за этого на дорогах города образовался "томатный бассейн".
Закончились "снаряды" – можно пообливатись просто из ведра
Фестиваль исходит от событий 1945 года – на одном из празднований произошла драка между двумя друзьями, которые начали бросать друг в друга помидоры.
Участие в фестивале вызывает невероятные эмоции
С 1980 года местные власти решили поставлять для праздника овощи централизованно, а уже с 2002 года фестивалю присвоен статус международного.
"Сеньйор Помидор"
Критики заявляли, что участники фестиваля напрасно тратят еду.
Для детей это также особый праздник – почти ничего же не запрещают
Однако поставщики овощей и фруктов заявили, что томаты, которые используют на фестивале, не пригодны для продажи.
А после битвы можно просто поплавать в томатном соке
Что же касается безопасности, то участники томатной битвы приходят на мероприятие в купальниках и масках, чтобы защитить лицо. Или на безопасность не обращают внимания.