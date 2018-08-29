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La Tomatina – 2018 в Испании: драйв, любовь, битва и 145 тонн овощей

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La Tomatina – 2018 в Испании
La Tomatina – 2018 в Испании / Фото из открытых источников

В испанском городе Буньоль, вблизи Валенсии, состоялся традиционный ежегодный фестиваль La Tomatina, одной из традиций которого является масштабная битва помидорами. В этом году мероприятие приобрело просто невероятный размах.

Об этом сообщило HROMADSKE со ссылкой на испанское издание El Pais.

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В битве 2018 года приняли участие более 20 тысяч участников и использовали 145 тонн помидоров, которыми, собственно, и бросали в оппонентов, предварительно сильно раздавив.

"Враждебные" лагеря

Из-за этого на дорогах города образовался "томатный бассейн".

Закончились "снаряды" – можно пообливатись просто из ведра

Фестиваль исходит от событий 1945 года – на одном из празднований произошла драка между двумя друзьями, которые начали бросать друг в друга помидоры.

Участие в фестивале вызывает невероятные эмоции

С 1980 года местные власти решили поставлять для праздника овощи централизованно, а уже с 2002 года фестивалю присвоен статус международного.


"Сеньйор Помидор"

Критики заявляли, что участники фестиваля напрасно тратят еду.

Для детей это также особый праздник  – почти ничего же не запрещают

Однако поставщики овощей и фруктов заявили, что томаты, которые используют на фестивале, не пригодны для продажи.

А после битвы можно просто поплавать в томатном соке

Что же касается безопасности, то участники томатной битвы приходят на мероприятие в купальниках и масках, чтобы защитить лицо. Или на безопасность не обращают внимания.

Теги: Фестивали Путешествия
Источник: 24 Канал
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