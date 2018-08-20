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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

На улицах Барселоны появились плакаты, призывающие британских туристов прыгать с балконов

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Плакаты призывают туристов практиковать "балконинг"
Плакаты призывают туристов практиковать "балконинг" / thetimes.co.uk/

В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей из Великобритании прыгать с балконов – это часть радикальной кампании протеста против туристов.

Об этом сообщает издание The Times.

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Туристы езжайте домой, и, пожалуйста, практикуйте "балконинг"!
– говорится в сообщениях, написанных на плакатах и табличках.

Отмечается, что плакаты и граффити, написанные на английском языке, сделанные специально для того, чтобы британские отдыхающие чувствовали себя нежелательными гостями.

Многие из плакатов размещены неподалеку от популярного среди туристов парка Гуэль.

Пока ни одна из организаций или других групп не взяла на себя ответственность за акцию. По словам пресс-секретаря городского совета Барселоны, плакаты и граффити будут удалены муниципальными службами в ближайшее время.

Британское посольство и Ассоциация британских туристических агентов призвали туристов быть осторожнее на балконах после того, как за три месяца девять британцев пострадали или погибли в результате падения с высоты.

Теги: Великобритания Путешествия
Источник: 24 Канал
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