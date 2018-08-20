На вулицях Барселони з'явилися плакати, що закликають британських туристів стрибати з балконів

У Барселоні з'явилися плакати і графіті, які закликають іноземних гостей з Великобританії стрибати з балконів, – це частина радикальної кампанії протесту проти туристів.

Про це повідомляє видання The Times.

Читайте також: Чоловік влаштував стрілянину у барі Іспанії

Туристи їдьте додому, і, будь ласка, практикуйте "балконінг"!

– йдеться у повідомленнях, що написані на плакатах та табличках.

Зазначається, що плакати і графіті, написані англійською мовою, зроблені спеціально для того, щоб британські відпочивальники відчували себе небажаними гостями.

Багато з плакатів розміщено неподалік від популярного серед туристів парку Гуель.

Наразі жодна з організацій чи інших груп не взяла на себе відповідальність за акцію. За словами прес-секретаря міської ради Барселони, плакати і графіті будуть видалені муніципальними службами найближчим часом.

Британське посольство і Асоціація британських туристичних агентів закликали туристів бути обережнішими на балконах після того, як за три місяці дев'ять британців постраждали або загинули в результаті падіння з висоти.