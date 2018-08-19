Чоловік влаштував стрілянину у барі Іспанії

В Іспанській провінції Вальядолід чоловік влаштував стрілянину в барі. Внаслідок стрілянини загинув 1 чоловік, ще 3 чоловіків отримали поранення.

Про це повідомляє El Norte de Castilla.

Видання уточнило, що інцидент трапився в місті Кастрільо-Техерьего, де проживають близько 200 осіб. Чоловік, який перебував у відпустці, увійшов у бар і відкрив вогонь.

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Зазначимо, що зловмисника затримали через кілька годин у його будинку.

За попередніми даними, причиною для стрілянини стали розбіжності, що виникли раніше.