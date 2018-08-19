У Франції автомобіль в'їхав у натовп людей біля нічного клубу

У французькому місті Камбре водій автомобіля наїхав на натовп людей, який перебував біля нічного клубу. В результаті наїзду постраждали сім осіб.

Про це повідомляє телеканал LCI з посиланням на дані поліції, передає РБК-Україна.

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За повідомленням телеканалу водій спочатку збив людей, в тому числі охоронця, а потім в'їхав у стовп. За попередньою інформацією, двоє з постраждалих у важкому стані.

За словами джерела телеканалу в поліції, це сталося після конфлікту з одним з охоронців клубу. Водій був затриманий і взятий під варту.

За даними France3 підозрюваний керував машиною Audi A3 і перебував у стані алкогольного сп'яніння. Раніше він був помічений у правопорушення.