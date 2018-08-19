Во Франции автомобиль въехал в толпу людей возле ночного клуба

Во французском городе Камбре водитель автомобиля наехал на толпу людей, которые находились возле ночного клуба. В результате наезда пострадали семь человек.

Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, передает РБК-Украина.

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По сообщению телеканала, водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. По предварительной информации, двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

По данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3 и находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был замечен в правонарушениях.