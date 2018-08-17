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Аварія зі шкільним автобусом у Франції: постраждало багато дітей, двоє – у важкому стані

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У Франції вантажівка врізалася в автобус із дітьми
У Франції вантажівка врізалася в автобус із дітьми / .courrier-picard

У Франції в результаті ДТП зі шкільним автобусом та вантажівкою постраждали 9 осіб, 7 з яких – діти. Двоє підлітків 11 та 12 років отримали серйозні травми.

Про це інформує L'Union.

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Зазначається, що ДТП трапилось на трасі Париж – Реймс в комуні Віллер-Агрон-Егізи регіону Пікардія. Автобус перевозив дітей від 3 до 13 років. Загалом у транспортному засобі перебували 45 осіб. Травми двох дітей 11 і 12 років оцінюються як серйозні, вони у важкому стані перебувають у лікарні.

За інформацією видання, водій зупинив автобус на узбіччі через необхідність замінити колесо зі спущеною шиною. Шофер вантажівки не побачив транспортний засіб і врізався в нього.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини Франції Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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