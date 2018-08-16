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За добу в окупованому Криму горіло одразу два автобуси з пасажирами

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У Криму горіли два пасажирські автобуси за добу
У Криму горіли два пасажирські автобуси за добу / Прес-служба МНС РФ

Впродовж доби на дорогах окупованого Криму сталися одразу дві надзвичайні ситуації з пасажирськими автобусами.

Два пасажирські автобуси впродовж останньої доби горіли на трасі, що з’єднує Сімферополь з Феодосією.

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За повідомленнями місцевих надзвичайників, ввечері у середу в районі села Димитрове Сімферопольського району загорівся пасажирський рейсовий автобус SCANIA, який їхав з Ялти у Ростов-на-Дону.

Пізніше у МНС по Криму повідомили, що 16 серпня на трасі Сімферополь – Феодосія неподалік від Судака загорівся рейсовий автобус NEOPLAN.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на момент загоряння в автобусі було понад 50 пасажирів. Дивом, ніхто не постраждав.

Напередодні масштабна лісова пожежа вирувала на території природного заповідника в районі урочища "Уч-Кош", що неподалік від Ялти.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Аварії та ДТП Пожежа
Джерело: 24 Канал
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