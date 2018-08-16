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За сутки в оккупированном Крыму горело сразу два автобуса с пассажирами

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В Крыму горели два пассажирских автобуса за сутки
В Крыму горели два пассажирских автобуса за сутки / Пресс-служба МЧС РФ

В течение суток на дорогах оккупированного Крыма произошли сразу две чрезвычайные ситуации с пассажирскими автобусами.

Два пассажирских автобуса в течение последних суток горели на трассе, соединяющей Симферополь с Феодосией.

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По сообщениям местных чрезвычайщиков, вечером в среду в районе села Димитрово Симферопольского района загорелся пассажирский рейсовый автобус SCANIA, который ехал из Ялты в Ростов-на-Дону.

Позже в МЧС в Крыму сообщили, что 16 августа на трассе Симферополь – Феодосия недалеко от Судака загорелся рейсовый автобус NEOPLAN.

Местные СМИ сообщают, что на момент возгорания в автобусе находилось более 50 пассажиров. Чудом никто не пострадал.

Накануне масштабный лесной пожар бушевал на территории природного заповедника в районе урочища Уч-Кош", что неподалеку от Ялты.

Теги: Новости Украины Пожар Аварии и ДТП Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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