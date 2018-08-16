За сутки в оккупированном Крыму горело сразу два автобуса с пассажирами

В течение суток на дорогах оккупированного Крыма произошли сразу две чрезвычайные ситуации с пассажирскими автобусами.

Два пассажирских автобуса в течение последних суток горели на трассе, соединяющей Симферополь с Феодосией.

Читайте также: В оккупированном Крыму хотят запустить паром в Турцию

По сообщениям местных чрезвычайщиков, вечером в среду в районе села Димитрово Симферопольского района загорелся пассажирский рейсовый автобус SCANIA, который ехал из Ялты в Ростов-на-Дону.

Позже в МЧС в Крыму сообщили, что 16 августа на трассе Симферополь – Феодосия недалеко от Судака загорелся рейсовый автобус NEOPLAN.

Местные СМИ сообщают, что на момент возгорания в автобусе находилось более 50 пассажиров. Чудом никто не пострадал.

Накануне масштабный лесной пожар бушевал на территории природного заповедника в районе урочища Уч-Кош", что неподалеку от Ялты.