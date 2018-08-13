Масштабный лесной пожар в оккупированном Крыму удалось ликвидировать

Масштабный лесной пожар, который бушевал на территории природного заповедника в оккупированном Крыму удалось ликвидировать вечером 13 августа.

Об этом сообщает подконтрольное РФ управления МЧС на полуострове.

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По состоянию на 17:00 13 августа природный пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища "Уч-Кош" городского округа Ялта полностью ликвидирована,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигла 26 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 485 спасателей и 67 единиц спецтехники, а также – 4 воздушных судна, 3 вертолета МИ-8, самолет Ил-76 и беспилотные летательные аппараты. Российские спасатели использовали около 770 тонн воды.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму 11 августа в районе урочища "Уч-Кош", между Ялтинским и Крымским горно-лесными заповедниками вспыхнул масштабный лесной пожар.